Esenzione pedaggi Pubbliche Assistenze, la soddisfazione di Muzio

Liguria - «La circolare del ministero dei Trasporti che esenta i mezzi delle Pubbliche Assistenze dal pagamento del pedaggio autostradale giunge in esito ad un percorso che ha visto il gruppo consiliare di Forza Italia in Regione Liguria impegnato sin dal dicembre 2016 a chiedere, con interrogazioni, mozioni e ordini del giorno, che venisse sanata una situazione che rischiava di compromettere seriamente il servizio prezioso ed essenziale svolto quotidianamente da queste associazioni di volontariato»: lo dichiara Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia e membro della Commissione Sanità.



«Auspico – prosegue il consigliere regionale di Forza Italia – che quanto sancito da questa circolare ministeriale possa presto trovare sbocco in una modifica legislativa del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione che disciplina questa materia, la cui mancanza di chiarezza ha causato negli ultimi anni molti contenziosi».



«Ringrazio il presidente della Croce Bianca Rapallese, Fabio Mustorgi, che è stato pioniere di questa battaglia a difesa del sacrosanto diritto di esonerare dal pagamento del pedaggio chi svolge un servizio così importante a sostegno dei cittadini, tanto più in una terra difficile come la nostra, dove l’utilizzo dell’autostrada da parte dei mezzi di soccorso è di fatto una scelta obbligata per raggiungere gli ospedali», conclude Muzio.