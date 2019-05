Europee 2019: in Liguria la Lega sopra il 33% ma dietro c´è il Pd al 25%

Calano Forza Italia e il M5S. Sale Fratelli d'Italia

Liguria - 33.8% per la Lega e 24.9% per il Partito Democratico rispetto al 22,70 registrato sul territorio nazionale: arrivano anche in Liguria i dati definitivi al termine dello scrutinio per le elezioni Europee.



Italia - Il M5s si attesta al 16.4%, in calo rispetto al dato nazionale (17.07), mentre crolla Forza Italia arrivando sotto l’8%. Sale invece il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia che raggiunge il 5.67%. Conferma il dato nazionale +Europa con il 3,05% (3,08%), sotto il quorum per avere un rappresentante.