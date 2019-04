Europee, Campomenosi e Porro i candidati della Lega

Rixi: «La Liguria ha bisogno di una rappresentanza forte in Europa»

Liguria - Sono Marco Campomenosi (vicesegretario generale del gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà) e Cristina Porro (segretario della Lega di Albenga e Valli Ingaune) i candidati della Lega nella circoscrizione Nord-Ovest per le elezioni europee del 26 maggio. La presentazione è

avvenuta questa mattina con il viceministro e segretario Lega Liguria Edoardo Rixi.



Decisione - «Abbiamo deciso di puntare su di loro – ha dichiarato Rixi – intanto perchè hanno una storia in Lega e poi per ulteriori altri due aspetti, abbiano già lavorato e abbiano capacità specifiche nelle varie materie». Il viceministro ha poi spiegato i motivi che hanno indotto il Carroccio a non puntare su figure politiche impegnate in Regione e Parlamento: «Vogliamo che facciano al meglio il loro lavoro senza essere troppo appesantiti di altre incombenze».



Eletti - Rixi ha poi concluso: «Il nostro obiettivo è portare entrambi a Bruxelles o almeno uno dei due perché la Liguria ha bisogno di una rappresentanza forte a livello europeo».