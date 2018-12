Fondi di rotazione, Costa: «La Regione offre un´opportunità ai piccoli comuni»

Liguria - Questa mattina la IV Commissione (Territorio e Ambiente), presieduta da Giovanni De Paoli, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che chiede l’istituzione di un fondo di rotazione per finanziare le progettazioni per gli Enti Parco e anche per i piccoli Comuni. Accolto all’unanimità l’emendamento, presentato da Andrea Costa (Liguria Popolare), che, rispetto al testo iniziale presentato da Francesco Battistini (Rete a Sinistra&liberaMENTE Liguria), ha esteso il contributo ai Comuni fino a 3 mila abitanti.



«Sono stato sindaco di Beverino, in Val di Vara, per ben 11 anni e, dunque, – spiega Costa – conosco bene le difficoltà finanziarie che troppo spesso impediscono alle piccole realtà amministrative della Liguria di partecipare a bandi che richiedono una progettazione. Grazie a questa modifica la Regione offre un’importante opportunità al nostro territorio».



Secondo il consigliere, che è anche presidente della IV Commissione (Attività produttive, Cultura, Formazione e Lavoro), «i piccoli Comuni, quanto se non di più degli enti parco, stanno attraversando un periodo di particolare difficoltà economica e vanno, quindi, sostenuti perché possano cogliere le occasioni di rilancio e sviluppo offerti a livello nazionale e comunitario».