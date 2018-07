Forza Italia: «Il Piano sociosanitario rafforza gli ospedali del Tigullio»

Liguria - Il Coordinamento provinciale di Forza Italia esprime la propria soddisfazione per la conferma, da parte dell’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale, delle previsioni contenute nel Piano Sociosanitario 2017-2019 nella parte riguardante la riorganizzazione del sistema ospedaliero nel Tigullio.



«Questo Piano, che a breve si concretizzerà attraverso quello organizzativo aziendale dell’ASL4 Chiavarese – dichiara il coordinatore, on. Roberto Bagnasco – rappresenta per il nostro territorio un rafforzamento dell’offerta sanitaria e della rete ospedaliera. Ogni struttura avrà la sua specifica missione, con un’identità forte e partendo dalle eccellenze già presenti».



«Lavagna – spiega il coordinatore provinciale di Forza Italia - rimarrà Dea di I livello, punto di riferimento per l’intera ASL4. Per quanto riguarda l’ospedale di Rapallo, verranno finalmente valorizzate e utilizzate al meglio le moderne sale operatorie, con la day surgery e il potenziamento delle attività chirurgiche elettive, in particolare quelle oculistiche e ortopediche. E’ stata anche confermata la previsione del punto di Primo Intervento, contenuta nel Piano Sociosanitario».



«L’ospedale di Sestri Levante – prosegue – diventerà un punto di primo livello per la riabilitazione e per le attività ad essa collegate; sarà il polo oncologico di riferimento per tutta la nostra ASL e, tra le altre cose, diverrà sede del reparto a gestione infermieristica già sperimentato con successo al Galliera».



«E’ un quadro positivo – conclude Bagnasco – frutto anche dell’ottimo lavoro che sta svolgendo il direttore generale dell’ASL4, dott.ssa Bruna Rebagliati. La sua serietà, la sua determinazione e la sua visione sono la migliore garanzia in ordine al percorso di riforma e di riorganizzazione della sanità nei nostri territori».