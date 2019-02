Gabriele Pisani e Andrea Costa: «Nasce Tiglieto Popolare, il radicamento sul territorio prosegue`

Liguria - Nasce "Tiglieto Popolare", a darne l'annuncio sono i Consiglieri Regionali di "Liguria Popolare" Gabriele Pisani e Andrea Costa.



«A Tiglieto, Comune posizionato nel cuore dell'Appennino Ligure del genovesato, nasce "Tiglieto Popolare"che porterà il proprio contributo alle prossime elezioni primaverili che si terranno per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale. A guidare il neonato gruppo sarà l'Avvocato Pier Luigi Maria Martino, specializzato in Diritto Civile e Tributario."Tiglieto Popolare" è una esperienza civica svincolata da logiche partitiche che si propone come una concreta opportunità per tutti i tigliesi che vorranno portare il loro contributo per un cambiamento positivo; il nostro è un contenitore di idee e di azioni aperto a chi vorrà partecipare tramite un percorso inclusivo e condiviso. Ciò che unisce coloro che aderiscono a "Tiglieto Popolare" e a tutti gli altri movimenti popolari che si sono sviluppati in Liguria è la voglia e l'entusiasmo di creare qualcosa di buono per i propri territori. Il radicamento sul territorio è sempre più forte e prosegue nella sua crescita; lo spirito di condivisione e inclusione anima la nostra comunità di "Popolari" che stanno nascendo e si stanno sviluppando ovunque sul nostro meraviglioso e amato territorio ligure. Ringraziamo Pier Luigi per la sua operosità e gli auguriamo un buon lavoro, certo che saprà unire e aggregare, portando un fondamentale e importante contributo per le prossime elezioni amministrative».