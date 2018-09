Garibaldi: «Mai blocca i piani dei parchi»

Liguria - «È caos parchi in Regione Liguria. Questa mattina in Commissione l’assessore Mai, per l’ennesima volta e dopo nove mesi di attesa, ha fermato l’approvazione dei piani di quattro parchi – Beigua, Alpi liguri, Aveto e Antola – presentati a gennaio. L’assessore dice di voler dare la priorità alla nuova proposta di legge (a firma della Giunta) di riforma delle aree protette. Un documento che, però, necessita di una lunga discussione e i cui effetti porteranno i parchi a dover rimettere mano ai loro piani, che invece oggi sarebbero quasi pronti»: così Luca Garibaldi, consigliere regionale del Pd e vicepresidente Commissione Ambiente.



«I quattro Enti avevano già chiesto, alcuni mesi fa, di accelerare i tempi e accogliere le loro proposte, visto che i piani sono pronti dal 2015 e questi ritardi rischiano di penalizzarli nella futura partecipazione ai bandi e ai finanziamenti. Insomma le aree protette liguri non possono più attendere i tempi di Mai, che ha dimostrato, ancora una volta, di essere l’assessore regionale non ai parchi ma contro i parchi», conclude Garibaldi.