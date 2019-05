Giampedrone a Rossetti: «Ulteriori fondi ai Comuni sotto i 1000 abitanti»

Liguria - «Prima di parlare e ancor più prima di scrivere sarebbe forse opportuno che il consigliere Rossetti si informasse adeguatamente, cosa che evidentemente non ha fatto. Ormai si evidenzia una totale impreparazione del consigliere Rossetti come confermato da quanto segnalato oggi»: così l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone risponde al consigliere Pd Pippo Rossetti in merito alle risorse del Fondo Regionale per lo Sviluppo delle Infrastrutture e per la Mobilità urbana.



«Evidentemente Rossetti ha dimenticato che tempi e modi vengono stabiliti dalla Giunta: l'anno scorso – ricorda Giampedrone - la delibera a favore dei comuni tra 1000 e 10mila abitanti è stata approvata a giugno. Rossetti stia tranquillo che questa amministrazione, a differenza di quella precedente di cui il consigliere faceva parte, mantiene gli impegni assunti: entro giugno – conclude - approveremo un'analoga delibera dedicata esclusivamente ai Comuni con meno di 1000 abitanti per sostenere gli interventi di messa in sicurezza del territorio».