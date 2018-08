Giampedrone al Pd: «Il fondo strategico non può essere utilizzato per spesa corrente»

L'assessore alla Difesa del suolo ha parlato in merito alla manutenzione ordinaria di rivi e torrenti

Liguria - «Come al solito i rappresentanti del Partito democratico non hanno le idee chiare. La manutenzione ordinaria dei rivi e dei torrenti, per legge, costituisce spesa corrente, mentre il Fondo strategico è utilizzabile solo per finanziare investimenti in conto capitale, operazioni che aumentano il patrimonio dell'ente che li effettua»: lo ha detto l'assessore alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone, rispondendo al Partito democratico sul tema della manutenzione ordinaria dei rivi e dei torrenti.



«Da parte nostra, a differenza di quanto avvenuto nei dieci anni precedenti all'insediamento delle Giunta Toti, continuiamo a lavorare per reperire risorse sia per la manutenzione ordinaria, sia per le grandi opere che sono fondamentali per la sicurezza dei cittadini».