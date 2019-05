Giornata della Polizia Locale, Muzio: «Doveroso riconoscimento al lavoro di questo Corpo»

Liguria - «La Giornata regionale della Polizia Locale, che si celebra oggi, rappresenta un giusto e doveroso riconoscimento al prezioso lavoro che quotidianamente questo Corpo svolge nei nostri Comuni. La Polizia Locale è infatti un’istituzione di prossimità, che opera a stretto contatto con i cittadini, collaborando ogni giorno alla gestione della loro sicurezza»: lo dichiara Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia e segretario dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa della Liguria.



«Questa Giornata, per la cui istituzione ho votato convintamente a favore lo scorso dicembre in Consiglio Regionale – prosegue Muzio - assume per me un valore particolare: sono stato vigile urbano a Casarza Ligure per quasi 10 anni, e questa esperienza è stata per me fondamentale anche per maturare le scelte che ho assunto in seguito. Ho sempre inteso il mio compito come un aiuto alle persone per farle sentire più sicure e per dare una mano a chi si trova in difficoltà, utilizzando lo strumento della sanzione solo come ultima ratio. Anche se da un po’ di anni ho dismesso la divisa da vigile, me la porto ancora dentro con orgoglio e gratitudine».



«Auspico infine – conclude il consigliere regionale di Forza Italia - che questa Giornata sia l’occasione per una riflessione sull’importanza di dotare la Polizia Locale, anche nei Comuni più piccoli, di strumenti adeguati al suo compito, svolto spesso in condizioni difficili e con un grande spirito di abnegazione. Dev’essere sempre più chiaro che la sicurezza del vigile è una condizione primaria per poter dare più sicurezza ai cittadini».