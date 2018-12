Giornata della trasparenza, Piana: «Presupposto per la democrazia»

Il Presidente del Consiglio regionale ha aperto questa mattina la giornata di studio organizzata dalla Regione e dedicata alle misure adottate dalla pubblica amministrazione regionale anche alla lotta della corruzione

Liguria - Questa mattina nella sala di rappresentanza della Regione Liguria, in via Fieschi, a Genova si è svolta la Giornata della Trasparenza. L’incontro è stato organizzato dall’Assemblea legislativa e della giunta.



Ha aperto i lavori il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana: «La trasparenza è un valore cui solo recentemente è stata attribuita l’importanza che merita, ma da oltre cinquanta anni è considerata una guida per l’azione amministrativa e un presupposto per la democrazia. In una società libera – ha aggiunto - non deve esserci spazio per parole come segretezza, occultamento e restrizioni. La società è sana quando i cittadini sono completamente informati in merito all’operato della pubblica amministrazione. La trasparenza è, inoltre, strumento indispensabile per la lotta alla corruzione, per la partecipazione e per la costruzione della fiducia reciproca, della fiducia tra cittadini e istituzioni».



Il presidente ha ammonito: «In Italia l'interesse per l’argomento è in forte crescita, la Giornata della trasparenza non deve pertanto essere un rito vuoto, ma un’occasione concreta per sottolineare l’importanza del tema, per rinnovare e rinforzare il patto tra la politica e la società civile, sia nell’ottica della lotta alla corruzione. L’auspicio è, dunque, che da questa giornata emergano spunti e sollecitazioni per il nostro lavoro, per definire procedure, flussi, strumenti informativi e modelli organizzativi, finalizzati alla riduzione degli oneri e a un sempre maggiore coinvolgimento di cittadini e imprese».



Hanno partecipato ai lavori Francesco Lalla, difensore civico, Paolo Sottili, direttore generale della direzione centrale organizzazione della Giunta regionale, Franco Rizzo, responsabile Trasparenza dell'Assemblea legislativa, Luca Nervi, responsabile Anticorruzione e Trasparenza della Giunta regionale, e Leonardo Falduto, docente di Economia aziendale e organismo Indipendente di Valutazione Regione Liguria.