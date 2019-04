Giornata mondiale contro l´autismo, in piazza anche il consigliere Sergio Rossetti

Liguria - Il consigliere regionale Sergio Rossetti ha partecipato oggi alla manifestazione, organizzata a Genova, in piazza Matteotti, in occasione della “Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo”. Rossetti ha affiancato i volontari di ANGSA (Associazione nazionale genitori di soggetti autistici) nella campagna di sensibilizzazione rispetto ad una malattia che colpisce decine di milioni di persone al mondo.



«L’opinione pubblica - ha spiegato il consigliere regionale - non percepisce ancora completamente le drammatiche dimensioni di questa patologia: in Liguria ci sono circa 1200 casi di minori, affetti da disturbo dello spettro autistico, seguìti dalle competenti strutture sanitarie. E’, dunque, importante che ogni cittadino e, prima di tutto, le istituzioni si mobilitino per accrescere gli strumenti necessari ad affrontare una malattia che non colpisce solamente i bambini ma, necessariamente, costringe i loro genitori a seguire un percorso doloroso, lungo e difficile».



«Non posso non chiedere alla sanità Regionale uno sforzo per ridurre le liste d'attesa dei bambini piccoli piccoli che, diagnosticati in età precoce dagli specialisti del Gaslini, rimangono per anni senza un intervento a costi pubblici», ha concluso.