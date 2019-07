Giustizia, la Regione promuove gli Uffici di Prossimità

Liguria - Dopo la sperimentazione avviata nel 2018 a Chiavari, che ha rappresentato il primo esempio a livello nazionale, e poi a Bolzaneto, la Regione ha pubblicato un Avviso di manifestazione di interesse rivolto ai Comuni per l’apertura di Uffici di Prossimità su tutto il territorio ligure, finalizzati ad ampliare la rete dei servizi collegati al sistema giudiziario offerti al cittadino. Possono partecipare i Comuni singolarmente o in forma associata nel numero minimo di tre, purché appartenenti al medesimo Distretto socio-sanitario. Il progetto, realizzato nell’ambito del Piano Operativo Nazionale “Governance e Capacità istituzionale” 2014-2020 e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, è promosso dal Ministero della Giustizia e vede Regione Liguria quale soggetto pilota a livello nazionale, assieme a Piemonte e Toscana. Termine ultimo per la presentazione delle domande il 13 settembre prossimo.



«Con questa iniziativa - dichiara Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia - la Regione vuole promuovere la possibilità di aprire un canale diretto di sostegno ai cittadini che fruiscono dei servizi giudiziari. Presso gli Uffici di Prossimità il cittadino potrà ricevere informazioni in merito ai procedimenti civili, ricevere assistenza per le pratiche di volontaria giurisdizione, effettuare deposito telematico degli atti e ricevere comunicazioni e notifiche da parte delle cancellerie».



«I Comuni che intendono attivare questo servizio - prosegue Muzio - saranno chiamati a mettere a disposizione i locali ed il personale e a garantire l’apertura dello sportello almeno un giorno alla settimana durante la fase sperimentale, per poi arrivare a regime a 120 giorni all’anno. La Regione, dal canto suo, si occuperà della formazione del personale, della promozione, della dotazione informatica, dell’allestimento dell’ufficio, dell’accompagnamento operativo del Comune e del raccordo tra la fase sperimentale e la diffusione nazionale”.



“Gli Uffici di Prossimità – sottolinea ancora il consigliere regionale di Forza Italia - porteranno molti benefici sul territorio, sia in termini di sostegno ai cittadini, ai quali verrà offerto un canale più diretto, agevole ed integrato per la fruizione dei servizi giudiziari, sia in termini di minor afflusso di persone presso il Tribunale, le cui cancellerie sono sempre più congestionate, sia infine in termini di implementazione dell’integrazione con i Servizi Sociosanitari e Sociali territoriali, con miglioramento della qualità delle istruttorie e delle fasi procedimentali nel loro complesso».



«L’apertura di questi Uffici – conclude Muzio – potrà rispondere, seppur parzialmente, alle esigenze di quei territori che hanno subìto la soppressione delle sedi giudiziarie in esito al decreto Severino del 2012, un provvedimento che in Liguria ha portato alla chiusura dei Tribunali di Chiavari e Sanremo e di cinque sezioni distaccate (Sarzana, Carrara, Pontremoli, Ventimiglia e Albenga). Anche sulla base della mia esperienza come cancelliere per diversi anni presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Sestri Levante rilevo con favore l’importanza di questa iniziativa come autentico servizio per i cittadini. Ringrazio l’assessore regionale Sonia Viale per l’impegno con cui sta portando avanti questo progetto».



La modulistica e le ulteriori informazioni relative all’Avviso per la manifestazione d’interesse possono essere reperite al seguente link: https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/32822.html?view=document&id=32822:avviso-manifestazione-interesse-uffici-prossimita&Itemid=