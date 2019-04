Grandinata in Valpolcevera, Mai: «Regione Liguria si è già attivata»

Liguria - «Grandinata di venerdì scorso nel Genovesato. I rappresentanti dei Comuni di Serra Riccò e Sant'Olcese mi hanno prontamente inviato la segnalazione dell'evento atmosferico che ha colpito il loro territorio. Quindi, come sempre avviene, mi sono immediatamente attivato attraverso la struttura competente, ossia l'Ispettorato agrario, per mettere in campo, in brevissimo tempo, tutte le verifiche al fine di rilevare i danni occorsi alle produzioni agricole della zona»: così Stefano Mai, assessore regionale all'Agricoltura e consigliere regionale Lega Nord Liguria - Salvini.



«Contestualmente, durante la riunione del Tavolo verde di ieri, insieme ai rappresentanti delle categorie agricole abbiamo affrontato la problematica che riguarda la gradinata di venerdì scorso in Valpolcevera. Coldiretti, Cia e Confagricoltura, hanno riferito che hanno già posto in essere tutte le azioni per stilare nei prossimi giorni la stima dei danni. Pertanto, Regione Liguria si è già attivata e, a questo punto, aspettiamo solo la verifica e la conseguente relazione degli ispettori regionali. Dopodiché, come in tutti gli altri casi e nel pieno rispetto della normativa vigente, se esisteranno i presupposti per la richiesta di riconoscimento di stato di calamità naturale la presenteremo al Governo».