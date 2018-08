Gronda e Terzo Valico, Senarega: «Opere che non devono essere bloccate»

Liguria - «Per Gronda autostradale di Genova e Terzo Valico il complesso dei costi risulta senz'altro e di gran lunga inferiore a quello dei benefici. Non è plausibile dimostrare il contrario. Anche perché se ne è discusso per anni a tutti i livelli, incluso Comune, Città Metropolitana e Regione che hanno già dato il via libera a queste grandi opere. Pertanto, non solo il 'Contratto di Governo' ma anche normale buonsenso impone di non abbandonare i progetti e i lavori che si sono già iniziati. In tal senso, la posizione della Lega è ferma. Gronda e Terzo Valico sono opere necessarie e non devono essere bloccate»: lo ha dichiarato Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria.



«Occorre quindi andare avanti per lo sviluppo del nostro territorio e proseguire terminando i lavori delle grandi opere che interessano la Liguria, pur cercando di ridurre razionalmente, laddove fosse possibile, costi e impatto ambientale», ha concluso.