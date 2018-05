Gronda, M5S: `Grave l´esclusione di Arpal all´Osservatorio Ambientale»

Liguria - «Convocare urgentemente Arpal in Commissione regionale Ambiente per far luce sull'esclusione dell'agenzia regionale dall'osservatorio ambientale sulla Gronda»: lo hanno chiesto ufficialmente questa mattina i portavoce regionali del MoVimento 5 Stelle Alice Salvatore e Marco De Ferrari con una lettera al presidente di Commissione Andrea Costa.



«L'esclusione di Arpal dall'osservatorio è un fatto assolutamente grave e ingiustificato. In questo modo si taglia fuori l'ente che materialmente ha, come mission, il compito di vigilare e monitorare sull'ambiente e, in particolare, sull'impatto devastante che quest'inutile grande opera avrà sul territorio e sulla salute pubblica – hanno osservato Salvatore e De Ferrari – Nella commissione, che chiediamo sia convocata alla prima data utile, sarà fondamentale audire i rappresentanti di Arpal per fare ulteriore luce sulle ragioni e la modalità di questa incomprensibile decisione. Al tempo stesso, chiediamo all'assessore regionale all'Ambiente Giampedrone di fare chiarezza sulla lettera giunta dal Ministero dell'Ambiente e di riferire al più presto in Consiglio regionale».