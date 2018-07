I giovani della Lega Nord a Mentone per discutere del tema immigrazione

Liguria - Giornata oltre confine anche per i giovani della Lega Nord di Genova che ieri a Mentone hanno partecipato alla manifestazione con i giovani di Rassemblement National, il partito guidato da Marine Le Pen.



A guidare la delegazione da Genova sono Fabio Ariotti, Consigliere Comunale e Coordinatore Provinciale dei giovani leghisti di Genova, e Gabriele De Simone, Consigliere del Municipio VI Medio Ponente e Vicecoordinatore Provinciale dei giovani leghisti, che dichiarano: «Quella che si è svolta a Mentone è stata un’iniziativa molto importante che ha visto i giovanili di due partiti di Paesi diversi organizzare insieme una manifestazione su un tema estremamente delicato come quello dell’immigrazione. Questo è sicuramente un primo passo perché finalmente anche in Europa si capisca che il tema dell’immigrazione deve essere affrontato in maniera unitaria».



Interviene anche Marco Ghisolfo, Consigliere della Lega nel Municipio I Centro Est e Segretario Organizzativo dei giovani leghisti genovesi, che afferma: «L’immigrazione incontrollata è un problema che interessa in maniera rilevante anche il centro di Genova. In un momento storico come quello attuale, nel quale l’Europa non difende i propri confini, i giovani hanno il compito di imprimere una svolta migliorativa: quando dalle Istituzioni europee non vengono delle risposte è infatti onere dei giovani ricoprire il ruolo di sentinelle per tutelare il territorio e le tradizioni delle nostre comunità».



«Spesso veniamo etichettati come antieuropeisti, con la manifestazione di ieri dimostriamo ancora una volta il nostro impegno per creare un’Europa dei Popoli - conclude Giorgio Viale Vicepresidente leghista del Municipio VIII Medio Levante e Responsabile Cultura dei Giovani della Lega di Genova - Le lobby ed i burocrati non rappresentano nessun popolo, i giovani uniti sono invece il futuro dell’Europa».