Il consigliere Muzio riceve l’ambasciatore della Mongolia

Liguria - Il consigliere regionale Claudio Muzio ha ricevuto quest’oggi in rappresentanza della Regione, nella sua veste di segretario dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa della Liguria, l’ambasciatore della Mongolia in Italia, S.E. Tserendorj Jambaldorj. L’incontro, promosso da Enrico Canale dell’associazione “O Leûdo” e da Vinicio Raso dell’associazione “Genuensis”, ha avuto luogo a Sestri Levante, presso la Cooperativa Olivicoltori Sestresi.



“È stato per me un onore - dichiara Muzio - poter ricevere ed accompagnare l’ambasciatore nella sua visita alla Cooperativa Olivicoltori, che rappresenta un punto d’eccellenza del nostro territorio e contribuisce a mantenere viva l’attività agricola nel Tigullio”.



“Auspico che questa visita - prosegue il consigliere segretario - possa essere utile alla diffusione dei prodotti tipici di qualità della Liguria, a partire dal nostro olio, e alla crescita della loro commercializzazione nei mercati esteri”.



Al termine dell’incontro l’ambasciatore ha consegnato al consigliere Muzio una pepita di pirite ed una di rame provenienti dalla Mongolia, in segno dell’amicizia tra il Paese asiatico e la nostra Regione. All’ambasciatore è stato fatto dono, da parte del presidente della Cooperativa Nicola Gandolfo e del vicepresidente Marco Cusinato, di un cesto di prodotti tipici del territorio.