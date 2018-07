Il Pd sul San Martino: «Giunta senza visione»

Liguria - «In Commissione Salute, ha espresso parere negativo nei confronti del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino presentato dalla Giunta. Non siamo convinti che in questo documento vi siano dei segnali concreti di rilancio del presidio sanitario genovese+: lo ha spiegato il Gruppo Pd in Regione Liguria.



«Il Regolamento, infatti, non chiarisce come verrà potenziato il San Martino in vista della concorrenza del futuro ospedale degli Erzelli a cui verrà riconosciuta un’eccellenza in campo oncologico. Anzi manca totalmente un visione sul futuro - ha proseguito - Sempre nel corso della Commissione odierna però sono passate – mandando sotto la maggioranza di centrodestra - due raccomandazioni avanzate dal consigliere regionale del Pd Valter Ferrando e condivise da tutto il Gruppo del Partito Democratico e dal resto della minoranza. La prima riguarda Foniatria, un’eccellenza italiana con 35 mila prestazioni l’anno, che nel Regolamento della Giunta Toti-Viale era stata derubricata inspiegabilmente da unità semplice dipartimentale a unità semplice di struttura complessa, con perdita di autonomia, budget economico e personale autonomo. Con la nostra raccomandazione abbiamo chiesto la valorizzazione di questo reparto, con un’integrazione con l’Asl 3 per l’attività territoriale. Anche alcuni esponenti del centrodestra hanno votato a favore».



«L’altra raccomandazione presentata dal consigliere Ferrando e passata in Commissione riguarda l’attività della struttura semplice dipartimentale Epato-bilio-pancreatica trapianti di fegato. Tale definizione era stata modificata in “Chirurgia dei trapianti di fegato” e abbiamo chiesto di mantenere l’organizzazione precedente. Due successi importanti che cercano di migliorare un Regolamento che comunque, nel suo insieme, non ci convince», ha concluso il Pd.