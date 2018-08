Il sindaco Di Capua visita il Padiglione del tè del parco botanico di Villa Rocca

Liguria - Il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, ha visitato il cantiere in cui si sono appena conclusi gli interventi finalizzati a rendere accessibile l’edificio, mentre si procede con l’installazione di apposite recinzioni di sicurezza. Presente l’arch. Roberto Spinetto, incaricato del progetto definitivo ed esecutivo di restauro della palazzina del tè.



«Continua il percorso di valorizzazione e ristrutturazione del Parco Botanico di Villa Rocca fortemente voluto da tutta la mia maggioranza, potenziando e promuovendo il più possibile il patrimonio culturale ed ambientale cittadino. La mia giunta ha approvato il progetto definitivo per il recupero del Parco Rocca, che prevede il restauro della pavimentazione dei vialetti, la sistemazione dell’area intorno al laghetto, l’abbellimento delle spalliere intorno alla vasca e la sostituzione dei tavolati. In totale abbiamo investito circa 171 mila euro, grazie anche ad un cofinanziamento della Regione Liguria. Per ciò che riguarda il Padiglione del tè, verificati i dati di rilievo, potremmo procedere con la realizzazione dei ponteggi per rendere accessibile l’edificio, sempre in sicurezza, e partire con i lavori di restauro. Una volta terminati, lo spazio diventerà sede di eventi culturali nonché location da favola per la celebrazione di matrimoni. Sono davvero soddisfatto di contribuire alla rinascita di un bene storico che nessuno dei miei predecessori ha avuto a cuore. Grazie ai lavori di risanamento di Palazzo Rocca, al recupero del tempietto pompeiano, al restyling dell’intero parco e all’inserimento dello stesso all’interno del circuito Fai, sono sicuro che tutto il complesso diventerà il fiore all’occhiello della nostra Chiavari».