Il sindaco di Portofino Viacava insieme a una delegazione del borgo incontra Papa Francesco

Liguria - Una delegazione di Portofino con il sindaco Matteo Viacava e la consigliera Margherita Gimelli in prima fila - insieme all'assessore della Regione Liguria Giacomo Giampedrone e all'onorevole Manuela Gagliardi - hanno partecipato all'incontro con il Santo Padre Papa Francesco, in occasione della giornata dedicata alla Protezione Civile.



«E' stata un visita di ringraziamento - ha detto il sindaco Viacava, acompagnato dal vice Giorgio D'Alia e dal primo cittadino di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e dal sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani - una visita di ringraziamento per il fatto che non ci siano state vittime durante quei giorni terribili in cui la mareggiata ha colpito il Tigullio e la nostra Portofino. L'incontro con il Santo Padre è stato commovente, un'emozione unica, per noi motivo di incoraggiamento e speranza per il futuro».