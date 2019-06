Infiltrazioni della ´Ndrangheta a Lavagna, arrivano le prime pene

Liguria - Un anno e sei mesi per l’ex deputata dell’Udc Gabriella Mondello e due anni per l’ex sindaco Giuseppe Sanguineti: queste le pene nel processo sulle infiltrazioni mafiose a Lavagna.



Pene - Non è tutto, perché pene maggiori sono state emesse nei confronti di Paolo Nucera (16 anni e 6 mesi), Francesco Antonio Rodà (15 anni e 8 mesi), Francesco Nucera (9 anni e 6 mesi). L'inchiesta nel 2016 aveva portato all'arresto dei presunti boss e ai domiciliari i politici.



Dichiarazioni - Giulia Mondelli ha dichiarato dopo la sentenza: «Me lo aspettavo perché ero il simbolo politico di questo processo. Ma sono completamente innocente come emergerà in appello». «Non mi sento colpevole di niente - ha detto l'ex sindaco Giuseppe Sanguineti, condannato a due anni - Se avessi qualcosa da rimproverarmi lo farei. Ma io non ho fatto nulla».