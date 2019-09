Iniziano le scuole, lunedì l´Assessore Cavo e il Presidente Toti salutano i ragazzi con la prima campanella dell´anno

Liguria - Lunedì 16 settembre il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore all’Istruzione e Formazione Ilaria Cavo si recheranno in due scuole a Certosa e Sampierdarena per salutare i ragazzi nel giorno dell’avvio dell’anno scolastico.



In particolare, alle 8.00 il presidente Toti e l’assessore Cavo saluteranno gli alunni dell’istituto comprensivo di Certosa situato in via Ariosto 1 (nei pressi della stazione metropolitana di Brin). A seguire, il presidente della Regione Liguria e assessore all’Istruzione e Formazione si recheranno alle 9.00 presso l’Istituto Don Bosco (Centro nazionale opere salesiane – formazione e aggiornamento professionale) in via San Giovanni Bosco 14 rosso per incontrare studenti e insegnanti in aula magna.



L’assessore Cavo proseguirà le visite nel Tigullio, a Chiavari, per un saluto agli studenti del liceo Da Vigo - Nicolosio Da Recco (ore 11 piazza N.S. dell’Orto 8) dove partiranno per la prima volta due classi di liceo linguistico e, a seguire, del liceo Campus Gianelli (ore 11.45 Salita Sant'Antonio Maria Gianelli, 6) dove è presente un liceo sportivo che sarà gestito da quest’anno da una fondazione partecipata dalla Diocesi e dal Villaggio del Ragazzo.