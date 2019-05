Italia al voto, nella provincia di Genova affluenza del 19.70%

Liguria - Alle 12 in Liguria l’affluenza alle urne per le Europee è stata del 20.09% in aumento rispetto alla precedente tornata elettorale del 2014 dove alla stessa ora ha votato il 19.95%. A Genova la percentuale è del 19.70% contro il 19.47% del 2014.



Liguria - Il dato più basso si è registrato nella provincia della Spezia con il 18.41%, mentre a Savona la percentuale è del 22.02% e a Imperia 20.87%: in entrambe le province c'è stato un lieve aumento rispetto al 2014.



Amministrative - Per le Comunali la percentuale dei votati sale al 22,71%: nella provincia di Genova è del 22,51%, in quella di Imperia 22,33%, in quella della Spezia 20,87%

e in quella di Savona 24,2%.