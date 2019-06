La ´cosa Toti´ vale almeno il 7 per cento. E può crescere

Liguria - Un nuovo soggetto politico di centrodestra guidato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti? Oggi intercetterebbe il 7 per cento dei consensi nazionali, con ampi margini di miglioramento in caso di adeguati battage e promozione. Lo dice un sondaggio riservato di Swg i cui esiti sono stati diffusi dall'agenzia Adnkronos. Numeri che, seppur non stellari, inquadrano Toti come leader credibile su scala extraligure, pienamente 'autorizzato' a fare la sua parte nell'agone nazionale. Perché anche in caso di elezioni anticipate, circostanza che, tuttavia, dopo i bollori immediatamente successivi alle elezioni europee, sembra ora essersi allontanata.



Voti - Il sondaggio fornisce al gov una buona investitura in vista della convention 'Italia in crescita', lanciata da Toti stesso, in programma il prossimo 6 luglio al Teatro Brancaccio di Roma. Un momento di rilancio del centrodestra pensato per arrestare la fuga di voti verso la Lega - con cui Toti immagina una solida alleanza in linea con quella al governo in Regione - e chiudere la pagina ormai esaurita di Forza Italia e dell'evo berlusconiano.