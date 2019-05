La Lega vola al 40 per cento nel Nord Ovest

Il Movimento cinque stelle crolla all'11 per cento, mentre il Pd si lecca le ferite. Seguono Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Liguria - Si ingigantiscono nella notte le dimensioni del trionfo della Lega e del tracollo del Movimento cinque stelle. Nel mezzo il Partito democratico.



Numeri - Nella circoscrizione del Nord Ovest, infatti, il partito di Salvini ha addirittura superato il 40 per cento, quando mancano ormai pochissimi seggi da scrutinare. Un risultato monstre e parzialmente inaspettato, almeno nelle sue dimensioni. I sondaggi questa volta non ci avevano azzeccato e il Carroccio ha fatto la parte del leone, quella che cinque anni fa era stata interpretata dal Pd. Il partito di Zingaretti ha tutto sommato tenuto botta, superando il 23 per cento, ma il numero degli europarlamentari sarà praticamente dimezzato.

Crollo totale per il M5S che ottiene solamente l'11 per cento, venendo bocciato dopo un anno al governo. Periodo nel quale la Lega ha invece acquisito sempre più consenso. Seguono Forza Italia e Fratelli d'Italia, rispettivamente con l'8,8 e il 5,65 per cento: per entrambi i partiti una forte spinta a ripensare il centrodestra, ora che Salvini rischia di avere i numeri per andare avanti da solo. Non superano la soglia del 4 per cento +Europa, Europa Verde e la sinistra (al 3,15, al 2,43 e all'1,47 per cento). Gli altri, compresi il Popolo della famiglia, CasaPound e Forza Nuova, si dividono le briciole.





LEGA 3.188.140 voti - 40,70%

PARTITO DEMOCRATICO 1.837.144voti - 23,45%

MOVIMENTO 5 STELLE 870.791 voti - 11,12%

FORZA ITALIA 689.012 voti - 8,80%

FRATELLI D'ITALIA 442.842 voti - 5,65%

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 246.683 voti - 3,15%

EUROPA VERDE 190.608 voti - 2,43%

LA SINISTRA 115.361 voti - 1,47%