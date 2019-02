La Liguria al Forum dell´economia di San Pietroburgo

Liguria - Dal 6 all’8 giugno Genova e Regione Liguria saranno ospiti del Forum mondiale dell’economia di San Pietroburgo. Lo ha comunicato questa mattina il governatore ligure Toti nel corso del seminario italo-russo a Palazzo San Giorgio.



Da quando esiste, questa è la seconda volta, dopo Torino, che una città e una Regione sono ospiti del Forum di San Pietroburgo per promuovere, in sinergia con tutte le Istituzioni, tutto il territorio.



«Si tratta di un appuntamento mondiale – ha detto Toti – dove le più grandi economie extraoccidentali approfondiranno i temi dello sviluppo. Per Genova e per la Liguria sarà una vetrina straordinaria per presentare le proprie potenzialità e il proprio tessuto produttivo: le imprese, la logistica, il porto l’high-tech, il turismo. Inoltre grande spazio avrà la nostra gastronomia e gli chef stellati di Genova e della Liguria che faranno gustare a ministri e capi di Stato il meglio della nostra cucina. Una grande opportunità di incontro e un’occasione preziosa per promuovere le eccellenze liguri all’estero e aumentare gli scambi commerciali».