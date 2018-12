La Regione stanzia 20mila euro per migliorare la sicurezza sui sentieri

Liguria - Approvata su proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura e Sviluppo dell’entroterra Stefano Mai l’assegnazione di 20mila euro al Cai Regione Liguria per il progetto pilota POI_ICE-points of interest in case of emergency dedicato alla sicurezza sui sentieri dell’Alta Via, in collaborazione con la Centrale Unica di risposta Cur 112.



Il progetto è finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza nell'Alta via dei monti Liguri e all'individuazione, con geolocalizzazione, degli escursionisti che si trovino in difficoltà lungo il percorso. Sui appositi paletti verrà posta una targhetta con la codifica del sentiero, la numerazione univoca del paletto e il numero unico di emergenza 112, che serviranno agli utenti per segnalare la propria posizione ai soccorsi.