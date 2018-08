La Uil ligure: «Bando periferie, voucher, vaccini. Il governo dove ci vuole portare?»

Liguria - «In questi primi mesi di Governo l’alleanza giallo- verde ha prodotto, per gli italiani, solo fumo negli occhi. La campagna elettorale per le politiche 2018 è stata basata su alcune promesse che non hanno avuto soddisfazione: eliminazione della Fornero, flax tax e reddito di cittadinanza, che sono ancora fermi al palo»: così Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria



«Le uniche cose che la maggioranza giallo-verde riesce ad elaborare sono un reinserimento dei voucher, con il risultato di incrementare la precarietà e il lavoro nero e il blocco del Piano periferie che vedeva la Liguria interessata per oltre 93 milioni di euro destinati, soprattutto, a scuole e strade. - aggiunge - Nello stesso tempo assistiamo quasi tutti i giorni ad annunci che vogliono fermare le grandi opere infrastrutturali necessarie e vitali per il paese e, in particolare, per la Liguria; senza parlare poi dell’eterna confusione del Governo sul futuro dell’Ilva dove in gioco per la sola Liguria ci sono oltre 4 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti. Possiamo andare avanti parlando dell’ennesima brutta figura sulla vicenda dei vaccini con cui, attraverso imbarazzanti annunci, si sta giocando sulla vita dei ragazzi e sulla salute delle nostre comunità».



«C’è da sperare che si cominci davvero a fare qualcosa per questo paese e per la nostra regione, c’è da sperare che almeno una parte della coalizione di Governo che ha fatto una campagna elettorale, soprattutto in Liguria, rimanga ferma sui temi del lavoro e su quelli delle grandi opere infrastrutturali. Auspichiamo che questa parte del governo non faccia marcia indietro solo per mantenere una poltrona, perché di questo passo porterebbe al disastro prima la Liguria e poi tutto il paese», conclude.