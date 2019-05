Lega Liguria: «A fianco del nostro segretario Rixi. Onestà mai in discussione»

Liguria - «L'onestà e la rettitudine morale del nostro segretario Rixi non sono e non saranno messe mai in discussione. Le dimissioni dall'incarico di governo, presentate a pochi minuti dalla sentenza, sono l'ulteriore dimostrazione di come Edoardo Rixi metta al primo posto l'interesse comune, del Paese e della Liguria»: così in una nota la Lega Liguria.



Competenze - «Tutta la Lega Liguria è compatta a fianco del suo segretario: sappiamo che saprà continuare a mettere a disposizione le proprie competenze in tema di infrastrutture e di portualità, competenze assolute come ha riconosciuto e ribadito anche il vicepremier Salvini», conclude Lega Liguria.