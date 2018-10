Lega Nord, Davide Micheli è il nuovo Commissario della Sezione di Chiavari

Liguria - Davide Micheli è il nuovo Commissario cittadino della Sezione di Chiavari della Lega, che comprende anche i territori di Lavagna, Val Fontanabuona, Val d'Aveto, Val Graveglia e Valle Sturla. Il 36enne genovese e chiavarese d'adozione è stato nominato dal direttivo della Lega Liguria.



Davide Micheli sostituisce così il segretario cittadino uscente Vittorio Mazza, entrato come consigliere in Regione Liguria. «Ringrazio il Segretario nazionale Edoardo Rixi, il Commissario provinciale Francesco Bruzzone e tutti i componenti del Consiglio nazionale della Lega Liguria per la stima e la fiducia. Prendo atto del lavoro svolto da Vittorio Mazza, che ringrazio, e mi impegnerò per dare un ulteriore e nuovo slancio alla nostra Sezione anche per valorizzare ciò che viene realizzato dai nostri amministratori e militanti nei vari Comuni del comprensorio, dai nostri amministratori in Regione Liguria e dai nostri parlamentari a Roma in primis Matteo Salvini».





«Pertanto, l'attività della Sezione sarà rafforzata grazie all'esperienza dei militanti storici e alle nuove forze apportate dalle tante persone che quotidianamente si avvicinano al nostro movimento. Inoltre, ho intenzione di impegnarmi molto per riaprire la nostra sede a Chiavari. La Lega tra la gente e per la gente».