Lega Nord, gazebi in tutta la Liguria per la campagna di tesseramento

Liguria - Parte domani anche in Liguria la campagna di tesseramento della Lega per il 2018. Nelle principali piazze, da Ventimiglia a Sarzana, dall'entroterra alla costa, saranno allestiti, sabato 5 e domenica 6 maggio, circa 30 gazebo e banchetti.



«Il nostro movimento – spiega il vicecapogruppo alla Camera e segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi, che domani in mattinata sarà al gazebo di via XX settembre a Genova, davanti a Kasanova – è l'unica forza politica che continua a crescere perché le persone apprezzano i nostri programmi, le nostre idee e la coerenza del nostro segretario Salvini. Stando tra la gente, sempre di più sono i nostri simpatizzanti, che chiedono di potersi tesserare. Domani saremo in molti Comuni liguri dove si andrà al voto, come Imperia, Sarzana, Bordighera e Sestri Levante: sarà anche l'occasione per incontrare i cittadini, ascoltarli, parlare con loro e presentare le nostre proposte di cambiamento, per più sicurezza, meno immigrazione e più lavoro». Domenica 6 maggio, in mattinata, Edoardo Rixi sarà al gazebo di piazza Matteotti a Sarzana e alla presentazione della lista Lega.