Liceo Linguistico a Chiavari, Boitano: «Nel Tigullio una lacuna è stata colmata»

Liguria - «Un voto favorevole nell’interesse degli studenti e del territorio, nel Tigullio orientale torna dopo circa dieci anni il liceo linguistico, una lacuna è stata colmata»: il consigliere regionale Giovanni Boitano ha votato a favore del Piano di dimensionamento della rete scolastica approvato oggi in aula dal Consiglio regionale



«L’apprendimento delle lingue è ormai indispensabile per chi vuole affacciarsi al mondo del lavoro in qualsiasi attività – spiega Boitano – e in modo particolare in una regione a valenza turistica come la nostra. Da quando l’istituto Santa Marta aveva cessato l’attività quale liceo linguistico, molti ragazzi residenti nell’entroterra erano costretti a raggiungere gli istituti attualmente presenti a Rapallo e Recco con conseguenti disagi».



«Il fatto che il liceo linguistico Da Vigo – Nicoloso da Recco di Rapallo apra una sezione distaccata a Chiavari – conclude Boitano – deve essere salutato con favore in quanto va incontro alle esigenze di molti giovani e delle loro famiglie».