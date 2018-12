Liceo Linguistico, sì all´apertura di una sezione distaccata a Chiavari

Liguria - Il liceo linguistico da Vigo-Nicoloso da Recco aprirà una sezione distaccata presso il comune di Chiavari. La decisione è stata assunta questa mattina attraverso un emendamento, presentato dall’assessore alla scuola Ilaria Cavo e approvato (con il voto contrario del Pd), durante l’esame in III Commissione (Attività Produttive, Cultura, Formazione E Lavoro) presieduta da Andrea Costa, del “Piano di dimensionamento della Rete scolastica e dell’offerta formativa 2019/20”.



Claudio Muzio (FI), Andrea Costa (Liguria Popolare) e Vittorio Mazza (Lega Nord Liguria-Salvini) esprimono apprezzamento per la modifica del Piano: «Questa scelta riconosce e dà una risposta concreta alle esigenze – dicono – delle famiglie e dei ragazzi di questo territorio ampliando, così, l’offerta formativa del levante».



I tre consiglieri si dichiarano «perplessi per il voto contrario espresso dal Pd e, in particolare, da Luca Garibaldi che proviene proprio da quel territorio». La succursale verrà aperta nel prossimo anno scolastico nel Palazzo degli Artigianelli, in via Millo.