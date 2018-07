Linea ferroviaria Genova - La Spezia, Berrino: «Necessari indennizzi equi»

Liguria - «Durante il tavolo tecnico che si è svolto ieri in Regione abbiamo evitato una riduzione da 70 a 52 treni regionali, che non avrebbe garantito la mobilità a pendolari e turisti, in un periodo particolarmente caldo come quello da 4 agosto al 2 settembre. La riduzione, contenuta a 6 treni contro i 18 della prima proposta avanzata dai tecnici di Rfi, non ci soddisfa, ma almeno evita buchi eccessivi di servizio in alcune fasce orarie»: lo ha dichiarato l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.



Disagi - «Pur nella consapevolezza, come abbiamo già più volte ribadito, della necessità dei lavori nella galleria San Martino a Genova Quarto e dei disagi conseguenti, è evidente che, all’origine dei ritardi registrati in queste settimane e dei correttivi in corso d’opera sulle modifiche di orario, ci sia stata una sottostima delle conseguenze. Pertanto, senza polemica, e apprezzando lo sforzo messo in atto da Rfi e Trenitalia per garantire la maggior mobilità possibile nella prima versione dell’orario di luglio, riteniamo che, allo stato attuale dei fatti, non possano essere gli utenti a dover pagare conseguenze e disagi eccessivi rispetto al previsto e concordato mesi fa, e che sia necessaria un’assunzione di responsabilità secondo le competenze - ha proseguito - Al tavolo di ieri, come Regione Liguria, abbiamo già proposto a Rfi il pagamento di un giusto indennizzo ai pendolari e la possibilità per tutti gli abbonati senza Carta Tutto Treno di poter viaggiare a bordo di Intercity e Frecciabianca».