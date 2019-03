Litorale di Voltri, De Ferrari: «Oggi audizione in Commissione Ambiente e Territorio»

Liguria - «Importantissima l'audizione di oggi in Commissione Ambiente e Territorio, richiesta da noi come MoVimento 5 Stelle sulla questione urgente del recupero del litorale di Voltri e della sua protezione dopo la mareggiata devastante di fine ottobre»: lo ha dichiarato il consigliere regionale Marco De Ferrari.



«Abbiamo audito il Municipio VII Ponente, il Comune di Genova (intervenuto solo con parte tecnica), l'Associazione ÜtriMare e la Società Nazionale Salvamento di Voltri. Dall'audizione e dalla discussione è emerso che al momento si starebbe portando avanti il solo finanziamento a gara del vecchio progetto del prolungamento del pennello del Leira, utile soltanto a contrastare l'erosione del litorale, e nessun progetto di protezione dello stesso e della ricostruzione della passeggiata e delle infrastrutture - ha proseguito - Come conseguenza di questa fase di audizione, abbiamo sottoscritto e votato all'unanimità una risoluzione di Commissione come atto di impegno verso la Giunta per avviare al più presto un tavolo tecnico tra Municipio VII Ponente, Comune di Genova, Regione Liguria e Autorità Portuale, per vagliare tutte le proposte di protezione del litorale affinché si garantiscano la massima mitigazione degli effetti devastanti di future mareggiate (soprattutto da sud e da sud ovest) e misure celeri di ricostruzione della passeggiata e di tutte le strutture pubbliche e private».



«Si garantisca la massima mitigazione ai danni delle mareggiate e il minimo impatto ambientale possibile sui 2 km abbondanti della prestigiosa e peculiare spiaggia, che è l'ultima naturale di Genova, soggetta a vincolo paesaggistico, e dalla straordinaria posizione geografica: è infatti quella più a nord non solo del Mar Ligure ma anche di tutto il bacino occidentale del mar Mediterraneo. Voltri, con la sua storia secolare, i 32 ettari della villa Duchessa di Galliera, le caratteristiche intrinseche che ancora oggi in più punti ricordano un antico borgo marinaro, può essere uno dei cardini su cui fondare il rilancio di Genova in chiave turistica sostenibile e di qualità. Regione Liguria, oggi più che mai, può svolgere quell'importante ruolo collettore per inserirla in un quadro più ampio tra le innumerevoli perle turistiche di tutta la Liguria», ha concluso De Ferrari.