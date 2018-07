Lunardon: «Anche la Corte dei Conti contesta il contratto di servizio di Trenitalia»

Liguria - «Un’ulteriore tegola si abbatte sul contratto di servizio fra Regione Liguria e Trenitalia. E questa volta arriva dalla Corte dei Conti. Dopo il ricorso dell’Antitrust, le critiche più volte espresse dai pendolari, la scomparsa del biglietto integrato dal primo gennaio 2019 e un servizio che non aumenta in quantità e qualità al netto degli investimenti sul materiale rotabile, oggi la magistratura contabile avanza serie preoccupazioni sulla copertura finanziaria di tale contratto. In effetti i rilievi della Corte appaiono del tutto fondati, visto che la copertura economica dei prossimi 15 anni viene garantita da un finanziamento regionale costante e da un finanziamento nazionale crescente: un ipotetico aumento del fondo per i trasporti che nessuno oggi è in grado di assicurare né tantomeno di quantificare»: lo ha dichiarato Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria.



«Se i finanziamenti nazionali non dovessero aumentare Regione Liguria si vedrebbe costretta a mettere mano al portafoglio per garantire 18 milioni di euro in più per i prossimi 15 anni, a cui va aggiunto anche un 10 per cento di Iva: in tutto 1,3 milioni l’anno di maggiore esborso - ha proseguito - Il rischio è che chi arriverà nel 2020 dopo la Giunta Toti dovrà fare i conti con un contratto di servizio ferroviario a costi crescenti, a cui si aggiunge un aumento tariffario di circa il 46% nei prossimi 15 anni che colpirà i pendolari. Un conto davvero salato per i contribuenti liguri. Del resto spalmare debiti nel prossimo futuro sta diventando lo sport preferito della Giunta Toti, come si vede anche in sanità», ha concluso Lunardon.