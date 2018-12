Lunardon: «Le grandi opere non vanno fermate. Il PD in piazza con Cgil e Uil»

Liguria - Il Gruppo regionale del Pd ligure aderisce alla manifestazione, organizzata domani da Cgil e Uil dal titolo "Insieme rialziamo la testa" davanti alla Prefettura.



«Una mobilitazione che nasce per chiedere al Governo di fare chiarezza sulle infrastrutture e di accelerare i lavori del Terzo Valico e delle Gronda. Siamo stanchi delle scuse accampate dall'Esecutivo su queste opere fondamentali per il futuro del nostro territorio e dell'intero Paese - dichiara Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria - Ma la nostra adesione nasce anche per ribadire che le risorse stanziate dal Governo nel Decreto Genova sono totalmente insufficienti, per consentire a questa città di ripartire dopo il crollo del Morandi. Servono impegni forti nella Legge di Bilancio 2019 per colmare le lacune del Decreto. Ed è anche importante che il Governo torni indietro sulla decisione di tagliare i fondi agli enti locali, che per Genova significa una riduzione di 30 milioni di euro».



«Una decisione che ha il sapore amaro della beffa, dopo quanto accaduto negli ultimi mesi in questa città. Servono scelte chiare e urgenti, da parte del Governo e delle istituzioni locali, che non vediamo, come appare anche dai contenuti inconsistenti del bilancio regionale, per arrestare il rischio di declino dei nostri territori che vivevano una situazione economica già difficile prima del 14 agosto e che, adesso, come evidenzia la recente ricerca di Confindustria, della camera di Commercio e dell'Università, rischia di precipitare», conclude Lunardon.