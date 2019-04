M5S: «I privilegi della vecchia politica hanno le ore contate»

Liguria - «La battaglia del MoVimento 5 Stelle contro i vitalizi va avanti e siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto, stiamo facendo e ancora faremo perché i privilegi della vecchia politica siano relegati una volta per tutte in soffitta. La casta ha davvero le ore contate»: lo hanno dichiarato i portavoce del M5S in Regione Liguria all'indomani dell'annuncio del Ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro.



«È un risultato storico del Governo del cambiamento. Cade l'ultimo baluardo dei privilegi, finalmente riavviciniamo le istituzioni ai cittadini con una riforma che cancellerà per sempre i vitalizi dei consiglieri regionali e consentirà di risparmiare 150 milioni di euro in 5 anni».