Maltempo a Rapallo, interdetto il transito sul lungomare

Liguria - «Si comunica che durante le ore serali e notturne il lungomare cittadino, così come la frazione di San Michele di Pagana, saranno presidiati da personale della Protezione Civile e delle forze dell'ordine. Sul lungomare il transito rimane interdetto: vista la situazione critica, si consiglia alla cittadinanza di non avvicinarsi per nessun motivo alla zona a mare»: lo ha spiegato in una nota il Comune di Rapallo.



«Si informa inoltre che nella zona alla foce del torrente San Francesco non si registra alcuna fuga di gas: si consiglia altresì alla popolazione di seguire le comunicazioni ufficiali che verranno diffuse tramite i canali istituzionali».