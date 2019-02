Maltempo, alla Liguria arrivano dal Governo oltre 333 milioni di Euro

Liguria - «Grazie al lavoro dei nostri uffici del dipartimento di Protezione civile della Regione Liguria oggi portiamo a casa dal Governo oltre 333 milioni di euro per il contrasto e la prevenzione del dissesto idrogeologico in Liguria, nel triennio 2019-2021»: lo sottolinea il presidente della Regione Giovanni Toti stamani su Facebook al termine di un incontro a Roma con il Governo sui danni provocati dal maltempo in Liguria negli ultimi mesi,.



Fondi - «Ringraziamo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli per aver accolto le nostre richieste e per l'attenzione dimostrata verso la nostra Regione dopo gli ultimi danni provocati dal maltempo. Ora - ha concluso - al lavoro per la Liguria».