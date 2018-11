Maltempo, Andrea Costa: «IMU interamente ai comuni e aiuti ai mitilicoltori»

Liguria - «Oggi in consiglio regionale abbiamo approvato alcuni ordini del giorno a cui tengo molto.

Il primo riguarda la possibilità per i comuni liguri colpiti dal maltempo di trattenere la quota IMU riservata allo Stato. Questo provvedimento molto importante assicurerebbe ai comuni risorse immediate per far fronte ai numerosi danni. Una misura di buon senso per aiutare tante piccole realtà in maniera più efficace e meno onerosa per lo Stato»: lo dichiara in una nota Andrea Costa, consigliere Regione Liguria e presidente di Liguria Popolare.



«Il secondo ordine del giorno approvato in consiglio è relativo agli ingenti danni del maltempo ai miticoltori nello spezzino. Per darvi le dimensioni del disastro: sono andati perduti quasi 8000 quintali di prodotto. Con quest'ordine del giorno impegniamo quindi la giunta regionale ad attivarsi presso le autorità nazionali per concordare soluzioni ad hoc che possano aiutare questa categoria, anche valutando un aiuto diretto della Liguria. Un passo alla volta, nessuno verrà lasciato indietro. Forza Liguria».