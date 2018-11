Maltempo, Muzio: «Toti incontrerà i sindaci del Tigullio Orientale»

Liguria - Il presidente della Regione, Giovanni Toti, sarà a Lavagna il 28 novembre prossimo, alle ore 17.30 presso la sede del Comune, per incontrare i sindaci dei Comuni costieri del Tigullio Orientale colpiti dalla mareggiata del 29 e 30 ottobre scorsi. Parteciperanno anche i sindaci dei Comuni dell’entroterra tigullino i cui territori hanno subito danni dal maltempo delle scorse settimane. L’incontro è promosso dal consigliere regionale di Forza Italia Claudio Muzio.



«Con il presidente Toti - dichiara Muzio - abbiamo scelto questa data per avere a disposizione più elementi da portare al tavolo del confronto con i rappresentanti dei Comuni. Abbiamo atteso la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo per poter dare ai sindaci informazioni più concrete e puntuali in ordine alla ricostruzione e riparazione dei danni causati dalla pesantissima ondata di maltempo di fine ottobre. Ringrazio il presidente Toti per la sua disponibilità - prosegue il consigliere regionale di Forza Italia - e per il grande impegno profuso in questa emergenza. Ringrazio altresì i sindaci e gli amministratori comunali che dal 30 ottobre hanno lavorato e stanno lavorando senza sosta per curare le gravi ferite subite dai nostri territori. Tutti insieme, Regione e Comuni - conclude Muzio - ci batteremo affinché vengano messe a disposizione del Tigullio adeguate risorse economiche, necessarie alla ricostruzione».