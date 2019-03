Maltempo, Senarega: «Assegnati 161 milioni dal Governo e 44 milioni dalla Regione»

Liguria - «Violentissima mareggiata di fine ottobre scorso, che ha colpito in particolare il Levante genovese, altri danni da maltempo sul territorio e opere per il dissesto idrogeologico. La Liguria si rialza grazie all'attenzione e al proficuo lavoro del Governo e della Regione, che hanno assegnato 205 milioni e 400mila euro a 150 Comuni»: così Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria – Salvini.



«I fondi stanziati dal Governo ammontano a circa 161 milioni e 400mila euro, mentre quelli di Regione Liguria a circa 44 milioni di euro - aggiunge - Dalle parole ai fatti. In tal senso, ringrazio soprattutto il viceministro Edoardo Rixi per il costante impegno a favore della Liguria. Si tratta di uno stanziamento mai visto per la nostra regione, che verrà ripartito in base ai danni subìti per oltre 800 interventi di manutenzione e ripristino di strutture e infrastrutture a difesa del suolo».



«Per quanto riguarda i fondi nelle aree costiere del Levante genovese, risulta che a Rapallo siano destinati complessivamente 3.664.900 euro e a Santa Margherita 2.878.538 euro. Inoltre, a Bogliasco 110.050 euro, a Pieve Ligure 190.375, a Sori 562.637 euro, a Recco 80.000 euro, a Camogli 173.455 euro, a Zoagli 596.900 euro, a Chiavari 150.000 euro, a Lavagna 55.000 euro, a Sestri Levante 852.469 euro. Il piano di riparto prevede anche 100mila euro per la viabilità nella provincia di Genova».