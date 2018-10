Liguria - «Né il Parlamento né il Governo centrale lasceranno sole la Liguria e le marinerie duramente colpite dal maltempo. L'attenzione è massima anche perché c'è la consapevolezza che si è trattato di un fenomeno straordinario al quale bisogna dare risposte altrettanto straordinarie. Da decenni non si registravano venti di scirocco con tale intensità sulle nostre coste»: lo ha dichiarato il deputato ligure della Lega Lorenzo Viviani.



«Porti e approdi sono stati messi a dura prova. Innumerevoli imprese di pesca e impianti di mitilicoltura hanno subito danni ingenti. Per i pescatori sono state ore drammatiche: ore in cui vivi nella speranza che il mare non ti porti via tutto il lavoro di una vita».