Marciapiedi e zebre, stop ai soldi per i Comuni sotto i mille abitanti

Rossetti (Pd) chiede delucidazioni, l'assessore Giampedrone: «No finanziamenti a pioggia»

Liguria - Il consigliere regionale Sergio Rossetti (Pd) ha presentato un’interpellanza, sottoscritta da tutto il gruppo e da Giovanni Boitano (Liguri con Paita) e da Gianni Pastorino e Francesco Battistini di Rete a Sinistra&liberaMENTE Liguria, in cui ha chiesto alla giunta perché sono stati esclusi i Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, dai contributi per la realizzazione di parcheggi, marciapiedi e attraversamenti pedonali per il 2018. Rossetti ha chiesto di riaprire il bando ai Comuni sotto i 1000 abitanti, con una riduzione della compartecipazione per la realizzazione delle opere a favore dei Comuni con meno di 5000 abitanti. Rossetti ha ricordato che la legge regionale n.5 del 2018 ammette a contributo anche i progetti presentati da comuni sprovvisti di PIM (Piani Integrati della Mobilità), e la deliberazione 414 del 2018, che individua come beneficiari dei contributi per il 2018 i soli Comuni con un numero di abitanti compreso fra 1.000 e 10.000 abitanti. L’introduzione di questo requisito – ha detto – escluderà dal finanziamento i piccoli Comuni che hanno maggiore difficoltà a finanziare la messa in sicurezza dei tratti stradali più pericolosi.



L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha spiegato che la giunta, rispetto alla precedente amministrazione, ha stabilito di procedere con finanziamenti non a pioggia, ma che rispettino il principio dell’alternanza in modo da distribuire le esigue risorse (281 mila euro che in fase di assestamento potranno essere incrementate fino a 628 mila) senza creare false aspettative. Giampedrone ha annunciato che, proprio sulla base di questo principio, nella prossima annualità le risorse disponibili saranno assegnate ai Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti e superiore ai 10 mila. L’assessore ha rilevato che i Comuni fra i mille e 10 abitanti sono, comunque 113 su 235 e che con i fondi disponibili potranno essere finanziati una dozzina di progetti per un finanziamento massimo di 60 mila euro ciascuno.