Mazza: «In Val d´Aveto saranno potenziati i servizi di elisoccorso e auto medica»

Liguria - «Potenziare l'elisoccorso con l'utilizzo anche durante le ore notturne e implementare il servizio di automedica in Val D'Aveto. Durante il Consiglio regionale, l'assessore alla Sanità Sonia Viale ha replicato alla mia interrogazione spiegando che, per quanto riguarda il trasporto sanitario ordinario in elicottero, è in corso una procedura a evidenza pubblica per dare il servizio a ditte specializzate»: lo ha dichiarato Vittorio Mazza, consigliere regionale Lega Nord Liguria – Salvini.



«Pertanto, tutto il sistema di elisoccorso in Liguria verrà rafforzato e potenziato, anche nel volo notturno che prima non era disponibile - ha aggiunto - Per quanto riguarda il servizio di automedica, l'assessore Viale ha riferito che il sistema sanitario regionale ha dato incarico al 'Dipartimento interaziendale di emergenza sanitaria' di effettuare una revisione per potenziare la presenza di automediche sul nostro territorio. Ricordo che la Val d'Aveto è una zona a vocazione turistica che non risulta facilmente e velocemente raggiungibile ai mezzi di soccorso. Tuttavia, esistono due piste di atterraggio per elicotteri».



«La prima situata presso il campo sportivo del Comune di Santo Stefano d'Aveto, che dispone anche dell'illuminazione artificiale. La seconda a Rezzoaglio, in località Farfanosa di Cabanne, che ha a disposizione un impianto di corrente elettrica», ha concluso.