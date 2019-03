Mazza: «La Val d’Aveto non può rimanere isolata, ampliare i servizi di soccorso sanitario»

Liguria - «Considerato il bacino complesso della zona e l'afflusso turistico, la Val d'Aveto non può rimanere isolata. I servizi di soccorso sanitario hanno bisogno di essere potenziati e ampliati. Senza e senza ma. In particolare quello di elisoccorso per cui occorre autorizzare anche i voli notturni, avendo peraltro già le strutture necessarie sia presso il campo sportivo di S. Stefano d'Aveto, sia nell'area di atterraggio elicotteri in località Farfanosa di Cabanne (dove c'è da installare solo un'idonea illuminazione)»: così Vittorio Mazza, consigliere regionale Lega Nord Liguria - Salvini.



«Inoltre, va implementato il servizio di automedica alla Val d'Aveto in modo tale che si possa intervenire nell'immediatezza o comunque con tempi più rapidi di quelli odierni. In tal senso oggi ho depositato un'interrogazione in Regione Liguria, che sarà discussa nel primo consiglio utile. Il mio obiettivo è poi quello di arrivare in futuro alla realizzazione di un punto di primo intervento a Rezzoaglio, dove esiste già una struttura idonea e pronta per essere utilizzata».