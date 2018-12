Messa in sicurezza Entella, Garibaldi: «I ritardi alla fine si pagano»

Liguria - «La Regione dovrà stanziare 700 mila euro in più per far partire la messa in sicurezza del fiume Entella, perché in tre anni i lavori per il primo lotto non sono mai partiti e quindi - tra le altre cose - si dovrà riaggiornare il bando di gara, fermo dal 2013»: così Luca Garibaldi, consigliere regionale del Pd e vicepresidente della Commissione Ambiente.



«Un esito incredibile, confermato questa mattina in aula dall'assessore Giampedrone. Da tempo - l'ultima volta dodici mesi fa – segnalo questo rischio alla Giunta Toti e adesso, purtroppo, i nodi sono venuti al pettine. Il progetto per quest'intervento fondamentale per la sicurezza dei cittadini è rimasto nel cassetto della Città Metropolitana e della Regione per ben 36 mesi. La Regione prima ha atteso le decisioni - mai arrivate - del Tribunale delle Acque, poi ha spiegato che non poteva realizzare l’opera perché la Città Metropolitana non le aveva trasferito le risorse e alla fine, con una legge speciale del 2017, ha demandato a città Metropolitana la realizzazione dell’opera - aggiunge - Questo gioco a palla avvelenata tra Regione e Città Metropolitana è durato più di tre anni, con il risultato è che, al momento di far partire l’opera è mandarla a gara, ci si è accorti che le norme sono cambiare e che il bando va rifatto. Questa vicenda costerà ai liguri 700 mila euro in più: una spesa che ci saremmo potuti risparmiare, che si fosse deciso per tempo che cosa si voleva fare».