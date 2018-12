Messa in sicurezza Entella, Giampedrone: «Fondi mai arrivati alla Regione»

Liguria - Ancora una volta il Pd, questa volta per bocca del consigliere Garibaldi, mente sapendo di mentire. Le risorse per intervenire sul fiume Entella, 8 milioni di euro di trasferimenti ministeriali, erano e sono rimaste nelle casse dell'ex provincia di Genova, ora Città metropolitana, nonostante i ripetuti solleciti di versamento nelle casse della Regione. La Regione, con la Legge 15 del 2015, approvata in seguito alla Legge Delrio di riforma delle province, aveva preso in carico il progetto, già approvato nel 2013. A quel tempo, è da sottolineare, il PD governava sia in Regione che alla Città metropolitana»: l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone interviene così sulla questione dei lavori di messa in sicurezza del fiume Entella.



«Per avviare la gara per la messa in sicurezza - prosegue Giampedrone - erano necessarie le coperture finanziarie, che però la Città metropolitana non ha mai trasferito. Per questo, con la Legge regionale 29 del 2017, si è stabilito che, in caso di mancato versamento dei fondi da parte delle province entro il 31 dicembre 2017, i lavori sarebbero tornati in carico alle province stesse. In più, ennesima menzogna, i 700mila a cui fa riferimento Garibaldi non sono affatto in più, ma erano già presenti nel quadro economico del progetto, come quota parte della Regione. Essendo il progetto tornato di competenza della Città metropolitana, Regione Liguria non fa altro che trasferirli».